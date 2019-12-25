Камбоджа выдала России двух находившихся в розыске граждан

Ирина Волк раскрыла подробности уголовных дел, в которых обвиняются граждане РФ.

Камбоджа передала Москве мужчину, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования на 6,5 миллионов рублей, а также женщину, разыскиваемую за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк.

Сегодня в аэропорту города Пномпень компетентные органы Королевства Камбоджа передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России двух граждан нашей страны, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Известно, что один из фигурантов расследования в период с 2007 по 2008 год руководил автомобильным сервисом. По версии следствия, используя свое служебное положение, мужчина совершил мошенничество в сфере кредитования. В частности, он предоставил банкам недостоверные сведения. Таким образом злоумышленнику удалось похитить более 6,5 миллионов рублей. В 2014 году подозреваемому предъявлено обвинение по статье 159.3 УК РФ. Однако россиянину удалось скрылся от правосудия за границей. В сентябре 2014 года его объявили в международный розыск.

Еще одна разыскиваемая женщина, обвиняется в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Преступление совершено в особо крупном размере (по части 4 статьи 159 УК РФ). По версии надзорного ведомства, в 2014 году она через свое агентство путешествий продавала туристические путевки, но договорные обязательства перед клиентами не исполнила. В декабре 2015 года фигуранта расследования была объявлена в международный розыск.

В результате взаимодействия, организованного по каналам Интерпола, разыскиваемые задержаны на территории Королевства Камбоджа. Сегодня они переданы представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

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Фото: Piter.tv