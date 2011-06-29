В 2024 году из Ленобласти было выдворено почти 3,5 тыс. иностранцев

За указанный период полицейские приняли 1090 решений о сокращении сроков временного пребывания мигрантов в стране.

В 2024 году сотрудники МВД Ленинградской области обеспечили депортацию более 3,4 тысяч иностранных граждан, сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МВД России Сергей Музыка на заседании Законодательного Собрания Ленинградской области.

За указанный период полицейские приняли 1090 решений о сокращении сроков временного пребывания мигрантов в стране. Кроме того, они направили более 10 тысяч уведомлений в Пограничную службу ФСБ о запрете въезда в Россию, увеличив втрое количество подобных решений — до 10 104 случаев.

Также полиция усилила контроль над местами проведения экзаменов по русскому языку, истории и законодательству России, что позволило снизить на 29% количество лиц, не подтвердивших знание русского языка. В рамках проверок было проведено 978 мероприятий, по итогам которых составлено свыше 16 тысяч протоколов за нарушение правил пребывания, проживания и трудоустройства.

В результате работы по миграционным вопросам было выписано штрафов на общую сумму 14 млн рублей, а также взыскано более 12 млн рублей. Кроме того, зафиксировано 28 случаев организации нелегальной миграции, а около 600 человек привлечены к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские под Воронежем пресекли доставку 18 кг мефедрона из Ленобласти.

Фото: Piter.TV