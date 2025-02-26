Полицейские под Воронежем пресекли доставку 18 кг мефедрона из Ленобласти

Возбуждено уголовное дело в отношении задержанных по статьям ч. 3 ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ.

В Воронежской области сотрудники правоохранительных органов пресекли транспортировку крупной партии мефедрона, весом 18 кг, из Ленинградской области в Ростовскую, информирует ГУ МВД РФ.

Автомобиль марки Honda Civic был остановлен сотрудниками полиции. В машине находились двое мужчин, которых задержали по подозрению в причастности к незаконному обороту синтетических наркотиков. Задержанными оказались жители Ростовской области, 31 и 41 года, ранее привлекавшиеся к ответственности за аналогичные правонарушения.

В ходе осмотра автомобиля, за задними сиденьями было обнаружено 20 пакетов с мефедроном. Экспертиза подтвердила, что общая масса наркотического вещества составляет около 18 килограммов. По словам задержанных, наркотик они изъяли из тайника, организованного в лесном массиве Ленинградской области, и намеревались распространить его на территории Ростовской области.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело в отношении задержанных по статьям ч. 3 ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ. В настоящее время они находятся под стражей.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА