В Люберцах пресекли незаконный оборот более шести тонн икры

Мигранты из ближнего зарубежья вместе с жителем Подмосковья сбывали крупные партии товара.

Российские правоохранительные органы по Московской области совместно с сотрудниками полиции Люберецкое" пресекли незаконный оборот икры без предусмотренной законодательством маркировки. Соответствующей информацией с журналистами поделилась в социальных сетях официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что подпольный цех располагался в ангаре, находившемся на территории промышленной зоны в городе Люберцы. По предварительным данным, злоумышленники расфасовывали имитированную красную и черную икру по банкам, а затем сбывали товар под видом настоящей. Реализация велась крупными партиями в регионе, а также близлежащих зонах. Оперативники изъяли автоматизированную линию, рулоны с этикетками, пустые емкости.

Также обнаружена красная и черная икра, расфасованная в жестяные и стеклянные банки, на которые не нанесена информация, предусмотренная законодательством России. пресс-служба МВД РФ

Общий вес изъятой продукции составил более шести тонн. В настоящее время образцы продукции направлены на лабораторную экспертизу. Ведется уголовное дело по части 4 статьи 171.1 УК РФ. Материалы соединены в одно делопроизводство. Сотрудники полиции смогли установить личности предполагаемых организаторов преступной деятельности. Ими оказались двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, а также местный житель. В отношении двух фигурантов расследования избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще один мужчина сейчас находится на свободе, но под запретом определенных действий.

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Фото и видео: Telegram / Ирина ВОлк