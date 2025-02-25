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Боец СВО в отпуске протаранил 11 авто на арендованном "Мустанге" в Калининградской области

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Мужчину задержали местные жители до прибытия полиции.

На территории Калининградской области российский военнослужащий, прибывший из зоны специальной военной операции в отпуск,  протаранил 11 автомобилей на арендованном "Мустанге". Соответствующее заявление сделали журналисты из Telegram-канала BAZA. Известно, что водитель на высокой скорости заехал во двор многоэтажного жилого здания по улице Счастливая. Инцидент зафиксировано 24 февраля в поселке Холмогоровка.

Местные жители пояснили, что около 16:30  часов вечера водитель на высокой скорости устроил массовое ДТП. Шофер целенаправленно сталкивался на машине Ford Mustang с припаркованными транспортными средствами. На шум на улицу сбежались люди. Около десяти человек смогли задержать злоумышленника до приезда правоохранительных органов. Нарушителем общественного спокойствия оказался 39-летний мужчина. По предварительным данным от полиции, автомобиль он арендовал в одной из местных служб проката. В настоящее время сотрудники МВД выясняюют все обстоятельства происшествия.

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Фото и видео: Telegram / BAZA

Теги: калининградская область, мустанг, отпуск, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, ДТП, Новости России,

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