На Кубани маршрутка съехала с трассы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД.
Инцидент произошел утром 25 февраля на автодороге Краснодар – Кропоткин. По данным ведомства, водитель Fiat Ducato съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров. На месте происшествия работает полиция, обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее мы сообщали, что BMW упал в реку Стрелку в Ломоносовском районе.
Видео: Telegram / 23 МВД
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