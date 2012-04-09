В результате ДТП пострадали шесть пассажиров.

На Кубани маршрутка съехала с трассы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД.

Инцидент произошел утром 25 февраля на автодороге Краснодар – Кропоткин. По данным ведомства, водитель Fiat Ducato съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров. На месте происшествия работает полиция, обстоятельства происшествия уточняются.

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Видео: Telegram / 23 МВД