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BMW упал в реку Стрелку в Ломоносовском районе

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На месте происшествия водителя в иномарке не было, ее достали из водоема.

Проводится проверка по ДТП с падением машины BMW в реку в Ломоносовском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 24 февраля в полицию поступила информация о том, что на трассе "Иннолово — Горбунки", при повороте на Николаево, в Стрелку упал автомобиль. На месте происшествия водителя в иномарке не было, ее достали из водоема. Предварительно, пострадавших нет. 

Все обстоятельства аварии устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что Беглов наградил студента, прыгнувшего в Обводный канал на помощь людям. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: ломоносовский район, река стрелка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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