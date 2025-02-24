BMW упал в реку Стрелку в Ломоносовском районе

На месте происшествия водителя в иномарке не было, ее достали из водоема.

Проводится проверка по ДТП с падением машины BMW в реку в Ломоносовском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 24 февраля в полицию поступила информация о том, что на трассе "Иннолово — Горбунки", при повороте на Николаево, в Стрелку упал автомобиль. На месте происшествия водителя в иномарке не было, ее достали из водоема. Предварительно, пострадавших нет.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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