Беглов наградил студента, прыгнувшего в Обводный канал на помощь людям

Из-за ДТП машина упала в воду.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился сегодня в Смольном со студентом из Махачкалы Ибрагимом Алисолтановым, который пытался спасти людей из автомобиля, упавшего в Обводный канал после ДТП. Во встрече также принял участие двоюродный брат Ибрагима Юсуп Курбанов, который помогал ему на месте происшествия.

Трагическое происшествие случилось 18 января 2025 года на набережной Обводного канала. После столкновения двух машин одна из них вылетела с тротуара, пробила ограждение и упала в воду. Внутри находились женщина-водитель и её несовершеннолетняя дочь. Ибрагим до прибытия спасателей пытался вытащить пострадавших из тонущего автомобиля.

В Смольном поблагодарили студента за проявленное мужество и самоотверженность, отметив, что, несмотря на холодную погоду, он старался спасти жительниц города, попавших в беду. Губернатор выразил сожаление, что спасти людей не удалось, но подчеркнул, что поступок Ибрагима достоин уважения. Также глава города поблагодарил мать Ибрагима за воспитание такого сына.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге автомобиль снес забор у спортивной школы из-за неправильной парковки.

Фото: пресс-служба Смольного