Автомобиль с пассажирами утонул в Обводном канале

Это уже второй случай за сутки.

Автомобиль с пассажирами затонул в Обводном канале после столкновения с внедорожником на пересечении Обводного канала и Рыбинской улицы. Машина вылетела в реку после ДТП, это уже второй случай падения автомобиля в воду за сутки. О происшествии стало известно из социальных сетей.

"Машина с людьми после ДТП упала в Обводный канал и утонула" очевидец произошедшего

По предварительным данным, за рулем утонувшего автомобиля была женщина. По дороге она попала в аварию, после чего, перепутав педали, нажала на газ и улетела в воду вместе с пассажирами.

На месте происшествия работают спасатели. Они спустились в воду, чтобы начать поиски людей, находившихся в автомобиле. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что появилось видео с моментом падения автомобиля в Фонтанку.

Видео: Telegram-канал "ДТП И ЧП СПб"