Появилось видео с моментом падения автомобиля в Фонтанку

Автомобиль Range Rover ночью вылетел в реку Фонтанку на большой скорости снёс фонарный столб, а потом упал в воду.

На набережной реки Фонтанки в районе пересечения с Никольским переулком и Большой Подъяческой улицей произошло серьёзное ДТП. Водитель Land Rover потерял управление, протаранил металлическое ограждение и светофор, а после иномарка упала в Фонтанку.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 4 часов утра сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль, двигавшийся с явным превышением скорости. На требование остановиться водитель иномарки отреагировал резким ускорением и попытался скрыться, создавая опасные ситуации на дороге для других водителей.

Благодаря оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции и прибывших патрульных тонущие были немедленно спасены. По факту ДТП проводится проверка.

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Видео: МВД РФ