В Петербурге тренера по ушу обвинили в совращении 11-летней девочки

Детского тренера по ушу из Санкт-Петербурга обвиняют в совращении 11-летней девочки. Преступление произошло в летнем лагере при одной из школ города.
Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", 42-летний мужчина, преподававший ушу, был задержан в августе 2024 года по подозрению в совращении детей. В ходе расследования были установлены новые факты преступной деятельности тренера. Следствие установило, что весной-летом 2024 года в лагере петербургской школы он совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней спортсменки. В настоящее время мужчина находится под стражей.
В отношении подозреваемого возбуждено еще одно уголовное дело по статье о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Ранее Piter.TV сообщал, что двух петербуржцев отправили в СИЗО за ограбление участника СВО.
Фото: Piter.TV
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