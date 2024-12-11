В Петербурге тренера по ушу обвинили в совращении 11-летней девочки

Летом прошлого года его задержали по подозрению в совращении других детей.

Детского тренера по ушу из Санкт-Петербурга обвиняют в совращении 11-летней девочки. Преступление произошло в летнем лагере при одной из школ города.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", 42-летний мужчина, преподававший ушу, был задержан в августе 2024 года по подозрению в совращении детей. В ходе расследования были установлены новые факты преступной деятельности тренера. Следствие установило, что весной-летом 2024 года в лагере петербургской школы он совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней спортсменки. В настоящее время мужчина находится под стражей.

В отношении подозреваемого возбуждено еще одно уголовное дело по статье о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

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Фото: Piter.TV