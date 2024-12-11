Двух петербуржцев отправили в СИЗО за ограбление участника СВО

У ветерана боевых действий украли мобильный телефон.

Суд Красногвардейского района Северной столицы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух злоумышленников, которые ограбили ветерана специальной военной операции, – рассказали в Объединенной пресс-службе петербургских судов.

Согласно версии следствия, инцидент имел место вечером 13 декабря. Двое неизвестных по предварительному сговору напали на пострадавшего и украли у него мобильный телефон "Ксяоми Редми А3". С места преступления фигуранты уголовного дела скрылись. Общий ущерб имуществу жертвы грабежа оценивается в 42 тыс руб.

Через 2 дня злоумышленников удалось задержать. Еще через день им предъявили обвинение. Суд, удовлетворяя ходатайство следователей, избрал фигурантам меру пресечения в виде пребывания в СИЗО до 19 февраля.

Ранее мы сообщали, что в колонию отправили петербуржца, который систематически избивал своих детей.

Фото: Piter.TV