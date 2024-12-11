В центре Петербурга автомобиль протаранил ограждение и упал в Фонтанку

Водитель и пассажиры смогли выбраться из салона.

На набережной реки Фонтанки в районе пересечения с Никольским переулком и Большой Подъяческой улицей произошло серьёзное ДТП утром субботы, 18 января. Автомобиль марки Land Rover чёрного цвета, двигавшийся на высокой скорости по Большой Подъяческой улице, потерял управление, протаранил металлическое ограждение и светофор, после чего упал в реку.

В салоне автомобиля находились три человека: двое мужчин и одна женщина. К счастью, всем удалось выбраться из затонувшего автомобиля без серьёзных травм. Однако пострадавшие сильно переохладились и были немедленно доставлены в Мариинскую больницу.

На месте происшествия, по словам очевидцев, от пострадавших исходил запах алкоголя. Также стало известно, что перед аварией автомобиль двигался со скоростью более 100 км/ч.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.

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