"Порш" ушел под лед в Дудергофе

По факту инцидента оформлено ДТП без пострадавших.

Авто марки "Порш" ушло под лед на Большой Горской улице в Дудергофе. Доставать машину пришлось более 2-х часов, – сообщают в Telegram-канале "Транспортный Коллапс Красное село".

Процесс спасения автомобиля затянулся. Во время спасательной операции в тот же прудик чуть не попала другая "легковушка". По данным "Фонтанки", за рулем "Порше" находилась 31-летняя женщина. Причиной ДТП стало то, что она не справилась с управлением. К счастью, сама девушка при этом не пострадала.

Ранее мы рассказывали, как петербурженка пыталась "отомстить" бывшему мужу пьяной ездой на его машине. Женщину без водительских прав приняли полицейские, в суде ей назначили штраф в размере 30 тыс руб.

Фото: Telegram / Транспортный Коллапс Красное село