С 25 ноября пригородная билетная касса на остановочном пункте Дудергоф будет закрыта

С 25 ноября изменится порядок приобретения проездных билетов на остановочном пункте Дудергоф. Об этом рассказали в пресс-службе СЗППК.
В связи с плановым ремонтом с 25 ноября по 6 декабря пригородная билетная касса на остановочном пункте Дудергоф временно будет закрыта. При этом, зал ожидания будет работать в прежнем режиме.
Оформить билет на пригородный поезд в период закрытия билетной кассы можно:
– в поезде у контролера-кассира без взимания сбора;
– в терминале самообслуживания, расположенном в зале ожидания;
– с помощью мобильных приложений "РЖД Пассажирам" и "Яндекс. Электрички".
Фото: СЗППК
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