С 25 ноября пригородная билетная касса на остановочном пункте Дудергоф будет закрыта

При этом, зал ожидания будет работать в прежнем режиме.

С 25 ноября изменится порядок приобретения проездных билетов на остановочном пункте Дудергоф. Об этом рассказали в пресс-службе СЗППК.

В связи с плановым ремонтом с 25 ноября по 6 декабря пригородная билетная касса на остановочном пункте Дудергоф временно будет закрыта. При этом, зал ожидания будет работать в прежнем режиме.

Оформить билет на пригородный поезд в период закрытия билетной кассы можно:

– в поезде у контролера-кассира без взимания сбора;

– в терминале самообслуживания, расположенном в зале ожидания;

– с помощью мобильных приложений "РЖД Пассажирам" и "Яндекс. Электрички".

Фото: СЗППК