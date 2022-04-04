  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 25 ноября пригородная билетная касса на остановочном пункте Дудергоф будет закрыта
Сегодня, 11:18
131
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 25 ноября пригородная билетная касса на остановочном пункте Дудергоф будет закрыта

0 0

При этом, зал ожидания будет работать в прежнем режиме.

С 25 ноября изменится порядок приобретения проездных билетов на остановочном пункте Дудергоф. Об этом рассказали в пресс-службе СЗППК.

В связи с плановым ремонтом с 25 ноября по 6 декабря пригородная билетная касса на остановочном пункте Дудергоф временно будет закрыта. При этом, зал ожидания будет работать в прежнем режиме.

Оформить билет на пригородный поезд в период закрытия билетной кассы можно: 

– в поезде у контролера-кассира без взимания сбора;
– в терминале самообслуживания, расположенном в зале ожидания; 
– с помощью мобильных приложений "РЖД Пассажирам" и "Яндекс. Электрички".

Фото: СЗППК

Теги: дудергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии