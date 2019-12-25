Железнодорожная станция Можайская получила историческое название

Станция снова называется Дудергоф.

Во вторник, 10 ноября, железнодорожная станция Можайская в Красносельском районе вернула свое историческое название Дудергоф, рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Станция называлась Дудергоф с 1879 по 1950 год. Сейчас остановочный пункт переименовывают: подготавливают новые указатели, вносят название станции в системы покупки билетов. Почему станции решили вернуть историческое название, не уточняется.

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Фото: Википедия