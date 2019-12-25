  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Железнодорожная станция Можайская получила историческое название
Сегодня, 14:00
65
smirenny

Железнодорожная станция Можайская получила историческое название

0 0

Станция снова называется Дудергоф.

Во вторник, 10 ноября, железнодорожная станция Можайская в Красносельском районе вернула свое историческое название Дудергоф, рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги. 

Станция называлась Дудергоф с 1879 по 1950 год. Сейчас остановочный пункт переименовывают: подготавливают новые указатели, вносят название станции в системы покупки билетов. Почему станции решили вернуть историческое название, не уточняется.

Ранее мы писали, что ДК имени Горького в Петербурге получил название Дворец искусств Ленобласти.

Фото: Википедия

Теги: дудергоф, можайская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии