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ДК имени Горького в Петербурге получил название Дворец искусств Ленобласти
Сегодня, 14:47
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smirenny

ДК имени Горького в Петербурге получил название Дворец искусств Ленобласти

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Здание ДК регион выкупил у Федерации профсоюзов. 

ДК имени Горького сменил название на Дворец искусств Ленобласти, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Во вторник, 3 ноября, в новом Дворце пройдет первый концерт: на сцену выйдет симфонический оркестр Ленобласти "Таврический" и артисты театра "На Васильевском".

Напомним, что Дворец культуры имени Горького находится на проспекте Стачек в Петербурге. Здание регион выкупил у Федерации профсоюзов. 

Ранее мы писали, что в Красносельском районе построят ЗАГС, подстанцию скорой помощи, ДК и поликлинику.

Фото: spb.kassir.ru

Теги: дк имени горького
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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