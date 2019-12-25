ДК имени Горького в Петербурге получил название Дворец искусств Ленобласти

Здание ДК регион выкупил у Федерации профсоюзов.

ДК имени Горького сменил название на Дворец искусств Ленобласти, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Во вторник, 3 ноября, в новом Дворце пройдет первый концерт: на сцену выйдет симфонический оркестр Ленобласти "Таврический" и артисты театра "На Васильевском".

Напомним, что Дворец культуры имени Горького находится на проспекте Стачек в Петербурге. Здание регион выкупил у Федерации профсоюзов.

Ранее мы писали, что в Красносельском районе построят ЗАГС, подстанцию скорой помощи, ДК и поликлинику.

Фото: spb.kassir.ru