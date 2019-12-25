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Спектакль "Одноклассники"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Одноклассники"

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Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Одноклассники" – это музыкальная комедия, созданная по всем законам сериала. История расскажет о двух бывших одноклассниках, женатых на своих одноклассницах. Или о двух бывших одноклассницах, вышедших замуж за своих одноклассников. Какая разница? Главное, что они встретились и поняли, что всю жизнь любили другую половинку. Жены договорились поменяться мужьями, а мужья – женами. Что было дальше – приходите, посмеетесь и попереживаете героям вместе.

В ролях: Станислав Дужников, Сергей Белоголовцев, Ольга Тумайкина, Наталья Щукина, Мария Болонкина.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: gorkogo.spb.ru

Теги: афиша, дк имени горького, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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