Ленобласть планирует выкупить у профсоюзов ДК в Кировском районе

Контракт на приобретение

Комитет по культуре Ленинградской области планирует купить Дом культуры в Кировском районе Петербурга. Госконтракт с Ленинградской федерацией профсоюзов уже подписан.

Так, 18 июня был подписан контракт на приобретение комплекса нежилых зданий и земельного участка. Процесс займет три года. Профсоюзы должны покинуть ДК к 31 декабря 2021 года. Стоимость контракта оценивается в 650 миллионов рублей. Ленобласть получит здание у Нарвских ворот, земельный участок под ним. Также область получит 37 единиц хранения – предметы декоративно-прикладного искусства начала XX века, а именно часы и зеркало в кабинете директора, вазы у подъездов, обтянутые кожей стулья и другое.

Дворец культуры имени Горького А. М. – объект культурного наследия страны. Само здание построили в 1925-1927 годах в стиле конструктивизма.

После того, как здание перейдет во владение области, его помещения, в том числе, переделают для репетиций творческих коллективов региона.

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Фото: sh.gorkogo.spb.ru