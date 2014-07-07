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"Синара" купила 49% "Вагонмаша"
Сегодня, 20:53
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smirenny

"Синара" купила 49% "Вагонмаша"

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Благодаря соглашению появится возможность обновить состав городского транспорта и расширить производство.

Холдинг "Синара-Транспортные Машины" (СТМ) приобрел 49% предприятия "Вагонмаш". Сделка завершилась в четверг, 2 июля. Документ закрепили подписями вице-президент Группы "Синара" Евгений Гриценко и генеральный директор ПАО "Кировский завод" Георгий Семененко.

Соглашение позволит производить не только трамваи и троллейбусы, но и вагоны метро. Отмечается, что сделка выгодна для обеих сторон.

Напомним, что "Вагонмаш" является совместным предприятием завода и  Skoda Transportation и специализируется на производстве вагонов для составов метро и электротранспорта.

Ранее мы писали, что ФАС разрешила "Синаре" приобрести 50% петербургского "Вагонмаша".

Фото: vagonmash.su

Теги: вагонмаш, петербургский завод вагонмаш, синара, стм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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