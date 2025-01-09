На Урале сварили кузова вагонов для ВСМ

Для ВСМ завершили сварку кузовов первых вагонов.

На предприятии "Уральские локомотивы" закончили сварку кузовов для первых вагонов перспективного высокоскоростного электропоезда. Работы выполнены для головного моторного и промежуточного немоторного вагонов, которые в дальнейшем задействуют в цикле испытаний.

В компании отметили, что на первоначальном этапе были произведены основные части каркаса, включая крышу, раму и стеновые панели. После этого компоненты обработали на специализированных фрезерных станках. Особую сложность представляла стыковка каркаса кабины с основным корпусом, призванная обеспечить идеально обтекаемую форму головного вагона, необходимую для развития высоких скоростей.

Конструктив кузова выполнен из алюминиевых сплавов, применение которых позволяет утроить легкость по сравнению со сталью. Это дает возможность снизить нагрузку на инфраструктуру, что критически важно при движении со скоростью до 400 километров в час. Благодаря аэродинамике у состава будет минимальное сопротивление воздуха, что также уменьшит шум и расход энергии. О ходе работ доложили вице-премьеру Виталию Савельеву. Всего до конца 2030 года завод изготовит 43 поезда, а первые два состава отправятся на тестирование через год.

Фото: Группа Синара