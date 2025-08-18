Эффект "металлик": стало известно, какого цвета будут первые поезда для магистрали Москва – Санкт-Петербург

Разработчики выбрали черный цвет.

Черно-серый цвет выбрали для первых вагонов, которые выйдут на магистраль Москва — Санкт-Петербург. Кадрами процесса поделилась в "Макс" пресс-служба Минтранса страны.

На заводе "Уральские локомотивы" в Свердловской области покрасили кузова вагонов отечественного высокоскоростного электропоезда, который разрабатывают для магистрали ВСМ. Сотрудники наносят до семи слоев покрытия с эффектом "металлик". Когда локомотив будет развивать скорость 400 км/час, подчеркивают в ведомстве, "важен каждый штрих".

Скоро кузова передадут на сборку, где на них установят оборудование. Проверить работу составов планируют в следующем году.

Видео: Макс / Минтранс РФ