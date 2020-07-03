Остальные 50% остались у чешской SKODA TRANSPORTATION a.s.

В четверг, 8 сентября, стало известно, что петербургский "Вагонмаш" сменил собственников. Из акционеров вышла группа "Синара", пишет "Фонтанка".

"Вагонмаш" поставлял вагоны для городской подземки. Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, перемены произошли в августе. Среди учредителей АО "Синара-Транспортные машины" (СТМ) больше не числится, ранее ей принадлежали 50% в "Вагонмаше".

Добавим, что остальные 50% остались у чешской SKODA TRANSPORTATION a.s.

Ранее еще 50 млрд выделит Смольный на строительство метро в следующем году. Общая сумма контракта составила 602 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

