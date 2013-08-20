Еще 50 млрд выделит Смольный на строительство метро в следующем году

Общая сумма контракта составила 602 млрд рублей.

На строительство метро Петербурга заложили 50 млрд рублей на 2023 год. Об этом 7 сентября рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников, передает 78.ru.

Корабельников сообщил, что Смольный продлил контракт с "Метростроем Северной столицы" на строительство подземки до 2032 года. Общая сумма контракта составила 602 млрд рублей.

До конца 2022 года подпишут соглашение о строительстве станций на четырех линиях подземки: Невско-Василеостровской, Лахтинско-Правобережной, Красносельско-Калининской и Фрунзенско-Приморской линиях. В течение 10 лет компания должна освоить средства на прокладку тоннелей и обустройство станций.

Ранее новые просторные вагоны протестируют в петербургской подземке. На следующей неделе их можно будет увидеть в метро.

Фото: Piter.tv

