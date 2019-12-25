"Зенит" подписал контракт с 21-летним вратарем Дегтевым

Петербургский клуб объявил о подписании воспитанника академии.

Футбольный клуб "Зенит" из Санкт‑Петербурга объявил о переходе вратаря Александра Дегтева. Ранее голкипер защищал цвета "Сочи". О трансфере сообщила пресс‑служба сине‑бело‑голубых.

Соглашение с 21‑летним игроком подписано сроком на пять лет. Дегтев является воспитанником академии "Зенита" – в её составе он стал победителем Юношеской футбольной лиги. В 2023 году вратарь перешёл в "Сочи", где провёл два сезона. В сезоне‑2024/25 его команда заняла пятое место в Лиге Пари (Первой лиге) и через стыковые матчи вышла в Российскую премьер‑лигу, однако в текущем сезоне вновь выступает во втором по силе дивизионе.

В "Зените" поприветствовали новичка и пожелали ему успехов. Дегтев стал очередным усилением вратарской линии команды на долгосрочную перспективу.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV