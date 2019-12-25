Новые просторные вагоны протестируют в петербургской подземке

на следующей недели их можно будет увидеть в метро.

В петербургской подзмеке на следующей неделе начнут ходить новые просторные вагоны. Об этом 5 сентября рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в Telegram.

Они будут ходить в формате испытания несколько месяцев. Новый состав получил название "Балтиец". У новых вагонов увеличили до 140 см дверные проёмы. По словам Полякова, специалисты установили российский тяговой привод с асинхронными электрическими двигателями, системы обеспечения воздухом с функцией его обеззараживания, надверные ЖК-мониторы, указывающие информацию о маршруте следования поезда. Состав может пройти не менее 200 метров при отсутствии напряжения тяговой сети.

Фото: Piter.tv

