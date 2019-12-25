Платформа "Плот 47" поразила все мишени во время испытаний на Ладожском озере

Новая платформа для защиты портов и военно-морских баз прошла испытания на Ладоге.

В Ленинградской области успешно испытали платформу "Плот 47", предназначенную для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса. Проверка разработки прошла на Ладожском озере. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Во время испытаний установленный на платформе боевой модуль "Нарвал" поразил все мишени, имитировавшие воздушные и морские беспилотники.

Разработку создали специалисты предприятий Ленинградской области при участии регионального Морского совета. По словам главы региона, платформа предназначена для защиты важных инфраструктурных объектов.

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Фото: Администрация Ленинградской области