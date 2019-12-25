Щит "Любовь" преодолел половину перегонного тоннеля до станции "Боровая"

Пройденный участок насчитывает 400 колец обделки.

На втором участке Красносельско‑Калининской ("коричневой") линии петербургского метро активно ведутся работы по проходке тоннелей. Тоннелепроходческий комплекс "Любовь" прошёл примерно половину расстояния до станции "Боровая", сообщил портал "Строительный Петербург".

Строительство идёт от шахты рядом с будущей станцией "Каретная". Комплекс КТПМ‑5,63 приступил к работе 9 июня 2026 года и на текущий момент преодолел 400 колец — аналогичный объём работ предстоит выполнить до "Боровой". Прокладку пилот‑тоннеля к этой станции планируют осуществить на участке с 800‑го по 1000‑е кольцо.

Финальной точкой проходки станет отметка примерно в 2500 колец — недалеко от станции "Заставская". В рамках второго участка линии построят четыре станции: "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная".

Параллельно продолжается работа щита "Вера". Он также задействован на Красносельско‑Калининской линии и в сентябре успешно прошёл участки, где по проекту будет расположена станция "Боровая".

Фото: Telegram-канал "Подъемник"