Щит "Вера" миновал "Боровую" и движется к "Заставской"

В Петербурге продолжается активное строительство "коричневой" ветки метро.

Интенсивная проходка тоннелей продолжается на участке Красносельско‑Калининской линии метрополитена. Тоннелепроходческий щит "Вера" успешно миновал отметки, где разместится станция "Боровая", рассказал портал "Строительный Петербург".

Теперь щит "Вера" продолжает движение в сторону станции "Заставская", которая в перспективе станет пересадочной на "синюю" линию действующего метро. Старт "Веры" от шахты на Обводном канале состоялся 14 октября 2025 года.

Параллельно на участке от "Путиловской" до "Каретной" работают сразу четыре щита. Среди них — ТПМК "Любовь", запущенный 10 июня 2026 года. Комплексы-"близнецы" "Вера" и "Любовь" произвели на "Обуховском заводе" специально для петербургских метростроителей.

В составе второго участка линии будут четыре станции: "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная". Общая протяжённость участка — около 7 километров.

Ранее мы сообщали, что щит "Надежда" завершил проходку тоннеля к будущим станциям метро Приморского района

Фото: МАКС / Метрострой Северной столицы