Щит "Надежда" почти завершил путь к будущей станции "Богатырская"

До демонтажного котлована осталось преодолеть менее 15 метров из 4500 пройденных.

В Санкт-Петербурге подходит к концу ключевой этап строительства станции метрополитена "Богатырская" на Невско-Василеостровской линии. Самый большой проходческий щит "Надежда", диаметр которого составляет 10,5 метра, уже почти завершил свой путь, сообщил портал "Строительный Петербург".

До демонтажного котлована осталось преодолеть из 4500 пройденных метров меньше 15. Параллельно на этом участке рабочие укладывают верхнее строение пути. Также рельсы смонтировали на отрезке протяжённостью более 2300 метров.

Кроме того, продолжается сооружение плиты вентиляционного перекрытия, которую разместят на высоте 4,5 метра. В будущем она разделит транспортную зону и вентиляционный канал. Всего в строительстве метро в городе задействованы шесть щитов.

Открытие станции "Богатырская" планируется в 2029 году. Наземный вестибюль появится на пересечении Богатырского проспекта и Туристской улицы. Для Петербурга это означает разгрузку дорог и экономию времени для пассажиров.

Ранее мы сообщали, щиту "Надежда" осталось преодолеть 50 метров при проходке продолжения Невско-Василеостровской линии.