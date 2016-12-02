Восемь человек пострадали в ДТП на дорогах Ленобласти за сутки

За сутки на дорогах Ленобласти произошло 75 аварий с пострадавшими.

За минувшие сутки на территории Ленинградской области зарегистрировали 75 дорожно-транспортных происшествий. В семи авариях пострадали люди, сообщили в Управлении Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, травмы получили восемь человек, в том числе трое детей. Кроме того, за отчетный период в регионе произошло одно ДТП со смертельным исходом.

В Санкт-Петербурге за тот же период зарегистрировали 251 дорожную аварию. В 20 происшествиях пострадали люди. Медицинская помощь потребовалась 21 участнику дорожного движения, среди которых также трое несовершеннолетних. Смертельных ДТП в городе за сутки не зафиксировали.

Ранее мы сообщили о том, что мотоциклист пострадал в ДТП с Камазом в Ленобласти.

Фото: Piter.TV