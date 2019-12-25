Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как правильно есть персики

При первом знакомстве с фруктом эксперты рекомендуют начинать с небольшого кусочка, чтобы проверить реакцию организма.

Сегодня, 29 июля, во всем мире отмечается День персика. Об этом напомнили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Родиной этого летнего фрукта считается Китай, откуда культура через Персию попала в Европу. Сейчас персики выращивают по всему миру, а их сезон длится с мая по сентябрь. Плоды ценятся не только за вкус, но и за богатый нутриентный состав при низкой калорийности (около 40–50 ккал на 100 граммов). В них содержатся витамины С, А и группы В, бета-каротин, калий, магний, железо и фолиевая кислота. Клетчатка способствует пищеварению, пектины помогают снижать уровень холестерина, магний поддерживает работу сердца, а витамин А благотворно влияет на состояние кожи.

Несмотря на очевидную пользу, специалисты рекомендуют употреблять персики умеренно. Роспотребнадзор советует с осторожностью включать их в рацион людям с сахарным диабетом и пациентам в период обострения гастрита и язвенной болезни.

Кроме того, не исключена индивидуальная аллергическая реакция. При первом знакомстве с фруктом эксперты рекомендуют начинать с небольшого кусочка, чтобы проверить реакцию организма.

Ранее Роспотребнадзор призвал жителей Петербурга и Ленобласти привиться от туляремии.

Фото: Magnific (stockking)