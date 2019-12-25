Роспотребнадзор призвал жителей Петербурга и Ленобласти привиться от туляремии

Сделать прививку рекомендуется жителям природных очагов заболевания, охотникам, рыбакам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов.

Туляремия – это природно-очаговая инфекция, заразиться которой можно через укусы насекомых, контакт с больными животными, а также при употреблении зараженной воды или пищи. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

Специалисты уточнили, что заболевание сопровождается высокой температурой, слабостью, головной болью и воспалением лимфоузлов.

Защититься от инфекции поможет вакцинация. Иммунитет формируется в течение 20–30 дней после прививки и сохраняется до пяти лет. Сделать ее рекомендуется жителям природных очагов заболевания, охотникам, рыбакам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов.

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Фото: Pxhere; пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти