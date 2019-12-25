Онлайн-замена водительских прав временно стала недоступна в Петербурге

Петербуржцев предупредили о временных проблемах с заменой водительских удостоверений.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области временно не могут подать заявление на получение или замену водительского удостоверения через интернет-сервисы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, причиной стал технический сбой в работе инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие государственных информационных систем.

В ведомстве уточнили, что специалисты уже приступили к восстановлению штатной работы сервисов. При этом технические неполадки не повлияли на оказание государственных услуг в подразделениях МРЭО.

Получить или заменить водительское удостоверение по-прежнему можно при личном обращении в любое подразделение МРЭО. Для этого необходимо оформить талон электронной очереди через терминал, установленный в подразделении, после чего услуга будет оказана в обычном порядке.

В ГУ МВД также напомнили, что с 1 января 2026 года автоматическое продление срока действия водительских удостоверений отменено. В связи с этим автомобилистам рекомендуют заранее позаботиться о замене документа и не откладывать процедуру на последний момент.

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