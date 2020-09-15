Смольный рассказал об открытии Пулковской астрономической обсерватории 187 лет назад

Пулковская обсерватория пережила войну и возродилась как научный центр.

Пулковская астрономическая обсерватория отмечает 187-летие со дня основания. Легендарный научный центр был открыт 19 августа 1839 года на Пулковских высотах под Петербургом. Губернатор Александр Беглов напомнил, что с первых дней учреждение задало высочайшие стандарты точности и научной добросовестности, став надёжным ориентиром для учёных всего мира.

Основы астрометрических наблюдений заложил выдающийся астроном Василий Струве. Разработанные им методики до сих пор считаются эталонными. Пулковские каталоги звёздных положений принесли России международное признание, а саму обсерваторию по праву называли "астрономической столицей мира".

В годы Великой Отечественной войны здания и оборудование обсерватории были почти полностью уничтожены, однако сотрудники спасли самое ценное — уникальные объективы и редчайшие издания. В послевоенные годы учреждение возродили, сохранив верность традициям. Главное здание восстановили по проекту Александра Брюллова, а инструментальная база была дополнена новым оборудованием.

Сегодня обсерватория продолжает свою работу: здесь изучают галактики, звёзды и физику Солнца, внедряют новейшие технологии обработки данных. Особое внимание уделяется молодым исследователям, которые привносят в классическую астрономию передовые цифровые решения.

Александр Беглов поблагодарил коллектив за плодотворный труд, просветительскую деятельность и вклад в развитие мировой науки, пожелав новых успехов и точных наблюдений.

Экипаж Crew-11 с заболевшим космонавтом отстыковался от МКС.

Фото: NASA / JPL-Caltech/K. Miller (Caltech/IPAC)