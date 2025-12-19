Экипаж Crew-11 с заболевшим космонавтом отстыковался от МКС

Личность заболевшего члена миссии не раскрывается.

Космический корабль Crew Dragon от американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11 отстыковался от Международной космической станции (МКС) утром 15 января. Известно, что на борту аппарата находятся четыре члена экипажа, включая космонавта, состояние здоровья которого потребовало досрочного возвращения на Землю. Официальная трансляция события велась на сайте Национального агентства США по исследованию космического пространства и аэронавтике (NASA).

В настоящее время личность заболевшего человека не раскрывается. В составе экипажа заявлены космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов, аэронавты из NASA Зена Кардман и Майк Финке, а также представительница Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи. Корабль приводнился около побережья штата Калифорния в США утром.

Напомним, что миссия Crew-11 начала свою работу в августе 2025 года и должна была продлиться дольше. Однако ее прервали из-за состояние одного из членов экипажа. Руководитель NASA Джаред Айзекман уточнил, что проблемы пациента не связаны с выполняемой работой на МКС или выходом человека в открытый космос. В текущий момент на МКС остаются астронавт NASA Кристофер Уильямс и космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Добавим, что следующая миссия Crew-12 отправится на орбитальную станцию только в середине февраля 2026 года.

