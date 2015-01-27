Из приземлившегося "Союза МС-27" эвакуировали космонавтов

Космонавты из государственной корпорации "Роскосмос" Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт от NASA национального агентства по исследованию космического пространства и аэронавтике) Джонатан Ким эвакуированы из приземлившегося в казахстанской степи спускаемого аппарата корабля "Союз МС-27". Соответствующие данные предоставлены журналистам из Центра управления полетами. Профильное ведомство опубликовало в социальных сетях кадры с возвращением на нашу планету экипажа с Международной космической станции МКС).

Напомним, что ранее экипаж корабля "Союз МС-27" прибыл на орбитальную станцию в апреле 2025 года. Продолжительность работы специалистов составила 245 суток. За время полета космонавты провели 42 научных исследований и экспериментов, а также организовали ремонтно-восстановительные мероприятия. В частности, во время пересменки с экипажем "Союза МС-28" было выведено четырнадцатое поколение потомков мух, которые появились на МКС. Известно, что первое поколение принесли насекомые, которых "Союз МС-27" доставил в апреле текущего года. Рыжиков и Зубрицкий совершили два выхода в открытый космос. Они занимались установкой аппаратуры для экспериментов "Экран-М" и "Импульс".

Фото и видео: Вконтакте / Роскосмос