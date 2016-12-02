СК призвал подростков сообщать правоохранителям о контактах с незнакомцами в сети

Украинские спецслужбы используют молодежь в Росси для осуществления диверсий.

Представители Следственного комитета России в настоящее время инициировали вопрос о блокировке чат-бота знакомств "Дайвинчик" в иностранном мессенджере Telegram. Соответствующее заявление общественности сделала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Пресс-секретарь СК РФ уточнила, что через указанный источник в социальных сетях украинские спецслужбы вербовали в террористическую деятельность подростков на территории нашей страны. Специалисты призывают подростков уведомлять о своих контактах с незнакомцами в сети родителей или правоохранительные органы. Кроме этого не стоит забывать, что избежать ответственности за терроризм можно только в случае добровольного отказа от преступления.

Во взаимодействии с компетентными органами уже инициирован вопрос о принятии мер к блокировке указанного ресурса. Обращаясь к родителям несовершеннолетних, Следственный комитет подчеркивает необходимость контроля досуга и окружения детей. Несовершеннолетним рекомендуется проявлять бдительность и сразу сообщать о контактах в сети с незнакомцами своим близким или в правоохранительные органы. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Согласно положениям статьи 31 УК РФ, лицо не подлежит уголовной ответственности при условии, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения преступления до конца.

В России хотят заблокировать чат-бот "Дайвинчик" за работу с СБУ.

Фото и видео: Следственный комитет России