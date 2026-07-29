В России хотят заблокировать чат-бот "Дайвинчик" за работу с СБУ

Молодые люди рассказали о том, как стали участниками преступной деятельности.

Представители Следственного комитета России устанавливают личности сотрудников украинских спецслужб, вербовавших подростков в террористическую и диверсионную деятельность через чат-бот знакомств "Дайвинчик" в иностранном мессенджере Telegram. Соответствующей информацией с журналистами поделились официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. В надзорном ведомстве пояснили, что преступления повлекли за собой многочисленные жертвы. В частности, пострадали женщины и дети, был причинен материальный ущерб.

В рамках расследования уголовного дела следствием устанавливаются конкретные сотрудники спецслужб Украины, которые вербовали несовершеннолетних через названную площадку. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

В СК России заметили, что администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, который сейчас активно используются киевским режимом для подготовки диверсионно-террористических актов на территории нашей страны, включая массовые убийства, кибермошенничество. Такими данными со СМИ поделились сотрудники ФСБ РФ.

Стало известно, что грозит Усольцевым в случае их нахождения.

Фото: Следственный комитет России