В Курске 15-летний подросток собирался примкнуть к террористам

Школьник переписывался в мессенджере с представителями запрещенного сообщества.

В Курске в поле зрения правоохранителей попал 15-летний подросток, которого подозревают в попытке присоединиться к террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Следствие установило, что в мае текущего года мальчик вступил в переписку с неизвестным, который представлял запрещенную в России террористическую организацию. В беседе подросток заявил о своем желании присоединиться к сообществу.

В настоящее время несовершеннолетний находится под стражей, ему предъявили обвинение по статье "Приготовление к участию в деятельности террористической организации". Сейчас решается вопрос об избрании подростку меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ы сообщали, что в Петербурге задержали мужчину за оправдание терроризма в интернете.

Видео: ВКонтакте/ СК России