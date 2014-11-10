Путин призвал акционеров помочь в восстановлении КТК

Президент поручил оказать содействие со стороны российского правительства.

Президент РФ Владимир Путин призвал акционеров помочь в восстановлении Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки украинских беспилотников по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская". Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.

По словам главы государства, если акционеры заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода, надо поставить оборудование. Он подчеркнул, что доставку оборудования надо организовать, несмотря на все санкции. Президент поручил оказать содействие со стороны российского правительства.

Ранее Песков заявил, что Путин готов к переговорам с Зеленским.

Видео: kremlin.ru