Петербургский "Вагонмаш" окончательно перешел в собственность "Шкоды"

Заводом ранее владела и российская компания Sinara. Перед Новым годом она вышла из соглашения с чешским партнёром.

Единственным владельцем петербургского завода "Вагонмаш" осталось АО "Шкода Транспортейшн А.С." Предприятием ранее владела также российская компания Sinara, однако она вышла из соглашения с партнёром. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Новый владелец, зарегистрированный в Пльзене, был внесён в реестр буквально перед Новым годом. В это же время европейский акционер покинул компанию "Синара-Шкода". Компания получила название "Синара — ООО "Городской железнодорожный транспорт", его владельцем стал СТМ.

Добавим, что до 2020 года "Вагонмаш" принадлежал "Шкоде" и Кировскому заводу. Позже 50% его акций выкупила компания АО "Синара-Транспортные машины" (СТМ) из Екатеринбурга. "Вагонмаш" должен был стать ключевой площадкой совместного завода "Синара-Шкода", однако осенью 2022 года произошёл выход СТМ вышла из состава учредителей "Вагонмаша".

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Фото: Piter.TV