На заводе Hyundai в Петербурге приступили к увольнению сотрудников

Предприятие будет находиться в режиме простоя до конца января.

На заводе Hyundai в Северной столице начался процесс увольнения сотрудников. Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова работников предприятия, процедура проходит в 2 этапа.

Так, в первый день сотрудникам необходимо приехать на завод, заполнить документацию, сдать находившееся на руках форму и инструменты (если они есть). Далее для каждого работника назначается дата второго визита для подписания оставшихся бумаг, получения личных документов на руки, сдачи ключей и пропусков.

Добавим, что, согласно информации Службы занятости Петербурга, предприятие будет находиться в простое до 31 января 2023 года включительно. Остановка работы произошла в марте из-за логистических перебоев с поставками компонентов после введения антироссийских санкций.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге завершен процесс увольнения сотрудников завода Toyota.

Фото: Пресс-служба Смольного