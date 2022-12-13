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На заводе Hyundai в Петербурге приступили к увольнению сотрудников
Сегодня, 20:10
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На заводе Hyundai в Петербурге приступили к увольнению сотрудников

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Предприятие будет находиться в режиме простоя до конца января.

На заводе Hyundai в Северной столице начался процесс увольнения сотрудников. Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова работников предприятия, процедура проходит в 2 этапа. 

Так, в первый день сотрудникам необходимо приехать на завод, заполнить документацию, сдать находившееся на руках форму и инструменты (если они есть). Далее для каждого работника назначается дата второго визита для подписания оставшихся бумаг, получения личных документов на руки, сдачи ключей и пропусков.

Добавим, что, согласно  информации Службы занятости Петербурга, предприятие будет находиться в простое до 31 января 2023 года включительно. Остановка работы произошла в марте из-за логистических перебоев с поставками компонентов после введения антироссийских санкций. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге завершен процесс увольнения сотрудников завода Toyota.

Фото: Пресс-служба Смольного

Теги: завод hyundai, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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