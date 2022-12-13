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В Петербурге завершен процесс увольнения сотрудников завода Toyota
Сегодня, 15:36
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В Петербурге завершен процесс увольнения сотрудников завода Toyota

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В компании работают 277 сотрудников, 76 из которых заняты в Северной столице.

Процесс увольнения сотрудников завода автоконцерна Toyota в Северной столице полностью завершился. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы японской компании.

Как отметили представители  Toyota, в компании работают 277 сотрудников, 76 из которых заняты в Северной столице. О будущем производства по-прежнему нет точно информации.

Напомним, что сотрудников завода Toyota начали увольнять с середины ноября. Каждому из них выплатили по 12 средних зарплат. 

Ранее мы сообщили о том, что завод "Ижора-металл" организовал новый производственный участок стоимостью 1 млрд рублей в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: завод toyota, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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