Завод "Ижора-металл" организовал новый производственный участок стоимостью 1 млрд рублей в Петербурге

Проект направлен на выпуск стальных заготовок. Объём инвестиций в него составил более 1 млрд рублей.

В Петербурге появилось новое производство, направленное на выпуск стальных заготовок. Проект организован предприятием "Кузнечно-механический завод "Ижора-Металл", инвестиции в него превышают 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба городского Фонда развития промышленности, который предоставил 50% средств в рамках льготного займа.

Представители ФОнда уточнили, что на производстве будут выпускаются заготовки в различной геометрической конфигурации не только их из стали, но и из титановых сплавов, бронзы и латуни. Такие материалы чаще всего используются в металлургии и в судостроении.

Проблем с поставками сырья на объекте возникать не будет, так как в работе будет использовано полностью отечественное сырье. Производительность производства составит 4 тыс. тонн прессовых поковок. На данный момент завод предлагает новых 76 рабочих мест.

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