Завод американской компании Tensar в Петербурге приобрёл российский бизнесмен

Предприятие специализировалось на геосинтетических материалах для дорожного строительства.

Бывший завод компании Tensar (США) по производству геосинтетических материалов для строительства дорог приобрёл бизнесмен Олег Волохович. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Представители компании отметили, то завод считался одним из самых значимых игроков в своеё отрасли. С этого момента он станет частью независимого бренда "Сотерра Инжиниринг". Позже бизнес полностью переведут в российскую юрисдикцию.

Конкретную сумму сделки в пресс-службе не озвучили.

Ранее мы сообщили о том, что ТЦ "Нарвский" реконструируют в гостиничный комплекс.

Фото: Пресс-служба "Тенсар Инновэйтив Солюшнз"