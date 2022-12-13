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Завод американской компании Tensar в Петербурге приобрёл российский бизнесмен
Сегодня, 13:12
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Завод американской компании Tensar в Петербурге приобрёл российский бизнесмен

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Предприятие специализировалось на геосинтетических материалах для дорожного строительства.

Бывший завод компании Tensar (США) по производству геосинтетических материалов для строительства дорог приобрёл бизнесмен Олег Волохович. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. 

Представители компании отметили, то завод считался одним из самых значимых игроков в своеё отрасли. С этого момента он станет частью независимого бренда "Сотерра Инжиниринг". Позже бизнес полностью переведут в российскую юрисдикцию.

Конкретную сумму сделки в пресс-службе не озвучили.

Ранее мы сообщили о том, что ТЦ "Нарвский" реконструируют в гостиничный комплекс.

Фото: Пресс-служба "Тенсар Инновэйтив Солюшнз"

Теги: иностранные компании, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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