Завод американской компании Tensar в Петербурге приобрёл российский бизнесмен

Бывший завод компании Tensar (США) по производству геосинтетических материалов для строительства дорог приобрёл бизнесмен Олег Волохович. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Представители компании отметили, то завод считался одним из самых значимых игроков в своеё отрасли. С этого момента он станет частью независимого бренда "Сотерра Инжиниринг". Позже бизнес полностью переведут в российскую юрисдикцию.
Конкретную сумму сделки в пресс-службе не озвучили.
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Фото: Пресс-служба "Тенсар Инновэйтив Солюшнз"
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