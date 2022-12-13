ТЦ "Нарвский" реконструируют в гостиничный комплекс

"Нарвский" открылся в 1997 году в бывших корпусах фабрики "Ленсукно", которую построили в 1862 году.

В Кировском районе Петербурга могут реконструировать торговый комплекс "Нарвский" в гостиничный комплекс на Промышленной улице. Об этом во вторник, 3 января, пишет "Деловой Петербург".

"Нарвский" открылся в 1997 году в бывших корпусах фабрики "Ленсукно", которую построили в 1862 году. С тех пор ТК практически не изменился. Это трехэтажное здание, площадь которого составляет 8 тыс. квадратных метров. Оно поделено на небольшие отделы, которые арендуют в основном индивидуальные предприниматели, продающие одежду и хозтовары.

Территория находится в зоне охраны объектов культурного наследия, поэтому сносить дореволюционные здания здесь запрещено. Планируется, что у Нарвских ворот может появиться современный многофункциональный комплекс. Эксперты отмечают, что объекты торговли необходимо обновлять раз в 10-15 лет в связи с изменениями рынка.

Напомним, что за 50 млрд рублей отреставрируют Апраксин двор в Петербурге до 2029 года. Она подразумевает восстановление объектов культурного наследия "Апраксин двор с Мариинским рынком (б. Щукиным двором)". Так, здания буду реконструированы, при этом сохранят историческую планировку, а также восстановят элементы архитектурного декора интерьеров XIX-XX веков. Часть из них была утрачена или повреждена. Запланированный объем инвестиций составляет не менее 50 млрд рублей.

Ранее бывший петербургский полицейский получил условный срок за взятки на Апраксином дворе. Также в течение 3 лет он не сможет работать в правоохранительных органах.

Фото: cdp-narvsky.ru