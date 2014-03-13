За 50 млрд рублей отреставрируют Апраксин двор в Петербурге до 2029 года

Здания буду реконструированы, при этом будет сохранена историческая планировка, а также восстановлены элементы архитектурного декора интерьеров XIX-XX веков.

В Петербурге Апраксин двор отреставрируют – пространство изменится, при этом сохранит свою торговую функцию. Девелопер Glorax должен завершить работы до 2029 года. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера 16 июня.

Компания сегодня подписала соглашение со Смольным. Оно подразумевает восстановление объектов культурного наследия "Апраксин двор с Мариинским рынком (б. Щукиным двором)". Так, здания буду реконструированы, при этом будет сохранена историческая планировка, а также восстановлены элементы архитектурного декора интерьеров XIX-XX веков. Часть из них была утрачена или повреждена. Запланированный объем инвестиций составляет не менее 50 млрд рублей.

Общий объем инвестиций девелопера в рамках соглашения составит порядка 100 млн рублей. Отметим, что в рамках этого соглашения есть проект — комплексное развитие территории квартала "Дальневосточный проспект — Зольная улица". Девелоперу предстоит возвести 150 тысяч кв. м жилья, в том числе социального для передачи Петербургу, объекты социнфраструктуры. Объем инвестиций — 30 млрд рублей.

Еще один проект – ЖК "Петергоф" со школой и двумя детскими садиками. Общий объем инвестиций — не менее 20,1 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что ЖК "Поэт" на Просвещения достроили. Объект строился с 2015 года.

Фото: citywalls.ru