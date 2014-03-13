ЖК "Поэт" на Просвещения достроили

ООО "ЛП" завершило строительство "проблемного" ЖК на проспекте Просвещения. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Разрешение на строительство ЖК "Поэт" на проспекте Просвещения, 43, литера А, было выдано еще в 2015 года. Сроки окончания работ несколько раз сдвигались из-за финансово-экономической ситуации, в которой находился застройщик.
Площадь трех 25-этажных корпусов составляет 453 тыс. кв. метров. В домах 637 квартир. Около объекта есть детский сад, школа, взрослая и детская поликлиники.
На особом контроле Комитета по строительству осталось 12 объектов.
Ранее глава комитета по строительству говорил о том, что в Петербурге не останется обманутых дольщиков после 2024 года.
Фото: ВКонтакте / ЖК Поэт
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