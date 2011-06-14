В Петербурге не останется обманутых дольщиков после 2024 года

Теперь деньги хранятся не у застройщиков.

В ближайшие 2 года в Петербурге возведут оставшиеся 11 домов-долгостроев. Об этом сказал глава Комитета по строительству Игорь Креславский, передал портал "Строительный Петербург".

В 2019 году в городе было 55 проблемных объектов и около 50 тысяч обманутых дольщиков. С этого момента удалось ввести в эксплуатацию уже 44 дома. После 2024 года проблема фактически исчезнет, так как теперь собственники хранят деньги в банках, на эскроу-счетах.

По словам Креславского, даже если застройщик не может исполнить свои обязательства, средства граждан останутся в сохранности.

В этом году в эксплуатацию введут

в этом году должны ввести в эксплуатацию ЖК "Трио", "Парнас" (2 и 3 очередь), "Ломоносов" (3 и 4 очередь), "Изумрудный", "Осень" и "Новая Скандинавия", ЖК "На Заречной" (3 очередь).

Фото: Piter.tv